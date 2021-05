Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bras de fer entre Leonardo et Pochettino pour Draxler ?

Publié le 10 mai 2021 à 1h45 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Julian Draxler a trouvé un accord avec sa direction pour prolonger. Alors que Leonardo l'aurait proposé à plusieurs clubs lors des dernières fenêtres de transferts, l'Allemand aurait vu sa situation être totalement relancée par Mauricio Pochettino.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Julian Draxler ne devrait pas prendre le large cet été. Selon les informations de ce dimanche de L'Equipe , le milieu offensif de 27 ans devrait parapher un nouveau bail de trois saisons avec le club de la capitale très prochainement. En effet, Julian Draxler aurait trouvé un accord avec le PSG pour renouveler. Une prolongation à venir qu'il devrait à Mauricio Pochettino.

Draxler sacrifié par Leonardo, mais sauvé par Pochettino ?