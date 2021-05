Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino a tout changé pour l’avenir de Julian Draxler !

Publié le 9 mai 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que Julian Draxler pourrait très bientôt prolonger son contrat au PSG, Mauricio Pochettino ne serait clairement pas étranger à ce revirement de tendance pour l’avenir de l’international allemand.

Longtemps en échec au PSG, Julian Draxler semblait se diriger droit vers un départ libre de la capitale française le 30 juin prochain. Seulement voilà, tout a finalement changé pour celui qui est arrivé en provenance du VfL Wolfsburg en janvier 2017. En effet, après avoir retrouvé des couleurs sous les ordres de Mauricio Pochettino, arrivé en lieu et place de Thomas Tuchel début janvier, l’international allemand serait maintenant sur le point de prolonger son bail pour trois saisons supplémentaires à en croire les informations dévoilées par L’Equipe ce dimanche soir.

Mauricio Pochettino aurait plaidé la cause de Julian Draxler auprès de Leonardo !