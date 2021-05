Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Koeman... Laporta dessine le Barça de demain !

Publié le 20 mai 2021 à 20h30 par A.C.

Au FC Barcelone on commence à y voir plus clair concernant le mercato estival qui se profile, avec Joan Laporta qui aurait déjà plusieurs pistes chaudes.

Il y a un an, le FC Barcelone était au bord du gouffre. Les critiques s’accumulaient autour de Josep Maria Bartomeu et après Lionel Messi voulait claquer la porte après le départ de son compère Luis Suarez. Mais beaucoup de choses ont changé. Bartomeu n’est en effet plus le président du Barça et Messi semble bien proche d’une possible prolongation. Pour la presse catalane, c’est en grande partie grâce à Joan Laporta. Le nouveau président du Barça semble en effet avoir apporté beaucoup plus de sérénité à Barcelone, notamment en misant fort sur une prolongation de Messi. Car Manchester City et le Paris Saint-Germain continuent de surveiller la situation de loin, prêts à sauter sur la moindre occasion pour recruter le sextuple Ballon d’Or.

Laporta prêt à tout pour Messi

Le secret de la prolongation de Lionel Messi, pourrait être Sergio Aguero. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , un contrat de deux ans attendrait l’Argentin au FC Barcelone, avec un salaire de 5M€ par an. Grand ami de Messi, il devrait donc faire pencher la balance en faveur du Barça. Mais Aguero n’est pas la seule arme de Joan Laporta ! La Gazzetta explique en effet que le Barça devrait contracter un prêt de 500M€ pour stabiliser les comptes et combler les trous, mais également pour financer la prolongation de Messi. Il ne faut en effet pas oublier que ce dernier gagne près de 70M€ brut par an et s’il semble disposé à faire un effort pour prolonger, il devrait rester le plus gros salaire du club.

Le ménage dans le vestiaire... et sur le banc !