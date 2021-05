Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme bombe lâchée sur l’avenir d’Eden Hazard !

Publié le 24 mai 2021 à 9h30 par T.M.

Alors que l’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid vire au fiasco, le Belge pourrait bien décider de mettre fin à ce cauchemar.

En 2019, pour enfin oublier Cristiano Ronaldo, le Real Madrid n’a pas hésité à sortir le chéquier pour recruter Eden Hazard, impressionnant à Chelsea. Un investissement loin d’être payant tant le Belge a peu joué à cause de nombreuses blessures. Le bilan de l’ancien joueur du LOSC est donc décevant et du côté du Real Madrid, on commencerait à perdre patience. A l’approche du mercato estival, de plus en plus de rumeurs font écho d’un possible départ d’Eden Hazard. Florentino Pérez ne fermerait ainsi pas la porte, mais c’est le joueur de Zinedine Zidane qui pourrait lui-même la prendre.

Hazard veut passer à autre chose !