Foot - Mercato

Mercato : Barcelone et le Real Madrid ont une carte à jouer avec une star de Solskjaer !

Publié le 24 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone se serait montré intéressé par le profil de Marcus Rashford au cours de certaines fenêtres des transferts, le Barça plaît à l’attaquant de Manchester United, à l’instar du Real Madrid.

En constante quête de renforts afin de permettre à leurs équipes premières de jouer les premiers rôles en Espagne et à l’échelle européenne, le Real Madrid et le FC Barcelone scrutent le marché afin de dénicher de nouvelles pépites ou des joueurs confirmés. De par leur histoire et leur rayonnement à travers le monde, le Real Madrid et le FC Barcelone font rêver la plupart des joueurs. Et Marcus Rashford n’est pas une exception.

« Je suis un grand fan du Real Madrid et du Barcelone »