Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La terrible annonce de Claude Puel pour le mercato !

Publié le 24 mai 2021 à 13h10 par T.M.

La saison de Ligue 1 s’est donc terminée ce dimanche et désormais, les clubs peuvent entièrement se concentrer sur le mercato estival. Toutefois, du côté de l’ASSE, Claude Puel n’est pas forcément confiant.

C’est à la 11ème place, dans le ventre mou du classement, que l’ASSE aura donc terminé la saison de Ligue 1. Après un excellent début, les Verts ont enchainé les difficultés cette saison. Désormais, Claude Puel va devoir trouver la bonne formule pour revenir plus fort lors du prochain exercice. Et alors que cela pourrait passer par l’arrivée de nouveaux joueurs lors du mercato estival, cela ne devrait pas être le cas. Toujours affectée par la crise financière, l’ASSE devrait être discrète durant l’intersaison.

« Difficile d'être acteur une nouvelle fois »