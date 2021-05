Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel annonce deux gros départs !

Publié le 21 mai 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce vendredi, Claude Puel en a profité pour faire le point sur la situation des trois joueurs en fin de contrat. Et l'entraîneur de l'ASSE a d'ailleurs confirmé que Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet ne seraient pas conservés.

Comme l'été dernier, Claude Puel doit prendre des choix forts avec certains cadres. Il y a un an, l'entraîneur de l'ASSE n'avait pas hésité à se séparer de Yann M'Vila, Loïc Perrin ou encore Loïs Diony. Et cette fois-ci, les Verts se retrouvent confronter à une série de joueurs importants en fin de contrat dont trois d'entre eux retiennent l'attention à savoir Mathieu Debuchy, Kevin Monnet-Paquet et Romain Hamouma. Comme révélé par Mohamed Toubache-Ter, et confirmé par le10sport.com , le départ est proche pour Mathieu Debuchy, tandis que selon nos informations, l'ASSE cherche depuis plusieurs mois à conserver Romain Hamouma pourtant très convoité sur le marché.

Debuchy et Monnet-Paquet vont partir, quid d'Hamouma