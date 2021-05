Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme projet à 100M€ prend forme pour les Verts !

Publié le 21 mai 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont officialisé la mise en vente de l'ASSE, le processus pourrait s'accélérer dans les prochains jours avec l'intérêt d'un fonds d'investissement d'Asie du sud-est.

Pour la vente de l'ASSE, tout va s'accélérer dans les prochaines semaines. Au micro de RMC Sport , Roland Romeyer a effectivement confirmé qu'il souhaitait que tout soit réglé assez rapidement. « Au 1er juillet, il y aura du nouveau. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais de pérennisation du club à un moment où il y a eu des choses inédites qui ont plombé le football français », confiait le président du direction et actionnaire de l'ASSE. Et visiblement, en coulisses, le processus de vente semble s'accélérer et la date du 1er juillet évoquée par Roland Romeyer n'a rien d'anodin.

Un fonds d'Asie du sud-est proche de racheter l'ASSE ?