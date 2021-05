Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a scellé l'avenir d'un de ses cadres !

Publié le 19 mai 2021 à 21h10 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin avec l'ASSE, Mathieu Debuchy devrait quitter Saint-Etienne à la fin de la saison.

Agé de 35 ans, Mathieu Debuchy est à la croisée des chemins. A l’instar de Romain Hamouma et de Kévin Monnet-Paquet, le latéral droit voit son contrat avec l’ASSE expirer en juin prochain et n’a toujours pas étiré son bail. Présent en conférence de presse le 14 mai dernier, Claude Puel avait été interrogé sur l’avenir de ces trois joueurs, mais n’avait pas souhaité s’épancher sur le sujet : « Je vais d'abord m'adresser aux joueurs concernés avant d'en parler avec la presse. Il y a un match à préparer et la semaine prochaine, nous discuterons avec ces joueurs » . Et l’entraîneur de l’ASSE se serait entretenu avec Debuchy.

Debuchy va quitter l'ASSE

Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, Claude Puel aurait rencontré Mathieu Debuchy, ce mercredi, afin d’évoquer son avenir à l’ASSE. Et au cours de cette discussion, le technicien lui aurait annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat. Autrement dit, Mathieu Debuchy devrait disputer la rencontre face à Dijon ce dimanche avant de quitter le club du Forez. Agé de 35 ans, le joueur pourrait se lancer un dernier défi ou alors raccrocher les crampons.