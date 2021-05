Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse certitude en interne sur l’avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 19 mai 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que Zinedine Zidane n’aurait toujours rien communiqué concernant son éventuel départ en fin de saison, le Real Madrid serait persuadé que l’entraîneur français quittera bien ses fonctions.

Le second mandat de Zinedine Zidane au Real Madrid semble toucher à sa fin si l’on en croit les échos parus dans la presse ces derniers jours. En effet, l’entraîneur français aurait d’ores et déjà pris la décision de s’en aller au terme de cet exercice, considérant que son cycle chez les Merengue est terminé. Pour l’heure, comme il l’a indiqué ce week-end en conférence de presse, Zinedine Zidane n’a fait aucune annonce à son club, et encore moins à ses joueurs comme cela a été avancé dans les médias : « Comment puis-je dire aux joueurs que je pars maintenant ? Nous jouons pour notre vie dans cette Liga et je vais dire que je pars ? Rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez à l'extérieur. Je ne dirai jamais ça à mes joueurs. Comment puis-je dire ça… À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera. On ne peut pas parler constamment de mon avenir ».

Zinedine Zidane n’aurait encore rien annoncé, mais…