Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prêt à tenter un gros pari avec Joachim Löw ?

Publié le 19 mai 2021 à 17h00 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane pourrait quitter son poste à l’issue de la saison, le Real Madrid se pencherait sur sa succession, et un profil plairait particulièrement au club espagnol : Joachim Löw.

Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole insiste sur le probable départ de Zinedine Zidane à l’issue de la saison. Le journaliste Fernando Burgos assurait même au micro d’ Onda Cero le week-end dernier que l’entraîneur français avait d’ores et déjà annonçait son départ à ses joueurs, une information démentie dans la foulée par le principal intéressé en conférence de presse : « Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver, c'est le Real Madrid. Ma force, c'est le quotidien, je ne me vois pas au-delà du quotidien. Je ne regarde ni le passé ni l'avenir, tout ce qui compte, c'est le présent . » Pour autant, l’avenir de Zidane reste très incertain, obligeant le Real Madrid à se pencher sur sa succession au cas où il décidait de plier bagage dès la fin de la saison. Les noms de Raul et Massimiliano Allegri reviennent avec insistance, mais le Real Madrid viserait également un autre entraîneur de renom.

Joachim Löw à ses partisans au Real Madrid