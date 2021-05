Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La sortie énigmatique de Claude Puel sur ces trois dossiers chauds !

Publié le 14 mai 2021 à 17h10 par D.M.

Présent en conférence de presse, Claude Puel a été interrogé sur l'avenir de Kévin Monnet-Paquet, de Mathieu Debuchy et de Romain Hamouma, sous contrat avec l'ASSE jusqu'à la fin de la saison.

L’ASSE n’aborde pas le prochain mercato estival dans les meilleures conditions. Fragilisé par la crise du Covid-19, le club stéphanois pourrait être vendu dans les prochains mois et en attendant l’arrivée d’investisseurs, l’heure est à l’économie dans le Forez. Plusieurs joueurs sont susceptibles de partir cet été, notamment ceux qui voient leur contrat expirer en juin prochain. C’est le cas de Kévin Monnet-Paquet, de Romain Hamouma et de Mathieu Debuchy. Comme annoncé par le 10 Sport dès le mois de février, Hamouma se dirige vers un départ. Monnet-Paquet ne devrait pas non plus être retenu, mais Debuchy peur espérer prolonger son contrat. Selon nos informations, l’ASSE souhaite conserver l’international français, âgé de 35 ans.

« Je vais d'abord m'adresser aux joueurs concernés avant d'en parler avec la presse »