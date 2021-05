Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme mise au point sur le dossier Gerson !

Publié le 25 mai 2021 à 11h10 par D.M.

Vice-président de Flamengo, Marcos Braz a fait le point sur le dossier Gerson et sur les négociations entre son club et l'OM.

Et si c’était lui la première recrue estivale de l’OM ? Agé de 24 ans, Gerson est tout proche de rejoindre le club marseillais. Comme annoncé par le 10 Sport le 22 mai dernier, la formation phocéenne a trouvé un accord financier avec Flamengo autour d’un transfert de 30M€ (24M€ + 6M€ de bonus). De son côté, le milieu de terrain brésilien a accepté de rejoindre l’OM et pourrait signer dans les prochains jours un contrat de cinq ans selon nos informations et celles de la presse brésilienne. Vice-président de Flamengo, Marcos Braz a fait le point sur ce dossier Gerson et a indiqué qu’il étudiait l’offre transmise par Pablo Longoria.

« Les conversations se poursuivent afin que nous puissions voir si l’offre correspond à ce que notre club » »