Mercato - Real Madrid : Pérez est déjà passé à l’action pour le successeur de Zidane !

Publié le 27 mai 2021 à 10h00 par B.C.

Alors que le départ de Zinedine Zidane sera bientôt officialisé d’après la presse espagnole, le Real Madrid n’aurait pas attendu la décision définitive du Français pour se pencher sur sa succession.

Cette fois-ci, le départ de Zinedine Zidane semble ne faire plus aucun doute. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, confirmées par la presse espagnole, le Français a décidé de quitter le Real Madrid avec effet immédiat malgré son contrat le liant à l’écurie merengue jusqu’en juin 2022. Zinedine Zidane, blessé par les critiques, souhaiterait prendre le large après cette saison difficile où le Real Madrid n’a remporté aucun trophée. Florentino Pérez va donc devoir mettre la main sur un nouveau tacticien pour remplacer le Français, et plusieurs pistes ont déjà été activées en interne.

Allegri, Raúl, Conte… Trois hommes pour un poste ?