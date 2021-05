Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme sacrifice demandé à Arturo Vidal ?

Publié le 26 mai 2021 à 23h15 par D.M.

Entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli souhaiterait enregistrer l'arrivée d'Arturo Vidal. Mais l'énorme salaire du milieu de terrain pose problème aux dirigeants marseillais.

L’OM va chercher à renforcer le milieu de terrain lors du prochain mercato estival et plusieurs dossiers sont en très bonne voie. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Gerson (Flamengo) et Mattéo Gundouzi (Arsenal) pourraient débarquer à Marseille cet été. Mais Jorge Sampaoli caresserait un doux rêve. L’entraîneur de l’OM voudrait recruter Arturo Vidal, sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Inter. Le milieu de terrain chilien, qui avait côtoyé Sampaoli en sélection, s’est d’ailleurs prononcé il y a quelques jours sur l’intérêt de l’OM. « Rejoindre Sampaoli à l'OM ? Parler de ça, c’est difficile. Je respecte beaucoup l’Inter et je respecte ce que Sampaoli fait comme entraîneur à Marseille. Je suis très bien ici. Je viens d’être champion. Je ne peux pas penser à autre chose en ce moment. Il faut laisser passer un peu de temps, aller en sélection et, après les vacances, commencer à envisager l'avenir » a confié Vidal dans un entretien à TNT Sports Chile.

Vidal va devoir baisser son salaire