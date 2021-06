Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tout faux avec Gianluigi Donnarumma !

Publié le 10 juin 2021 à 5h00 par T.M.

C’est donc le PSG qui va rafler la mise avec Gianluigi Donnarumma. Un gros coup réalisé par Leonardo, qui pourrait toutefois ne pas être le meilleur…

Rien n’est encore officiel, mais cela est bien engagé. Arrivant au terme de son contrat avec le Milan AC, c’est au PSG que Gianluigi Donnarumma va poursuivre sa carrière. En effet, Leonardo aurait semble-t-il répondu aux attentes de l’Italien et de son agent, Mino Raiola, pour boucler un accord et le transfert. Cependant, cette arrivée de Donnarumma suscite de nombreuses questions puisque le PSG a déjà Keylor Navas. Et alors que le portier de 22 ans n’est pas encore là, Leonardo voit déjà les reproches pleuvoir;

Une arrivée inutile ?