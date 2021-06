Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une voie royale pour cette star de Guardiola !

Publié le 12 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Certes, Riyad Mahrez a assuré vouloir raccrocher les crampons à Manchester City. Néanmoins, lui qui figurerait dans le viseur du FC Barcelone, les Skyblues ne seraient pas certains de faire le choix de le conserver cet été.

En début de semaine, El Chiringuito révélait que les agents de Riyad Mahrez et d’Ilkay Gundogan auraient approché le FC Barcelone dans le cadre d’un éventuel transfert. Cependant, pour DZ Sport, l’ailier des Skyblues se sent bien à City et compterait même y prendre sa retraite. « Je suis bien à Manchester. Je vais rester, si Dieu le veut. Je ne sais pas encore quelle sera ma situation, mais je suis heureux à City - et c'est le club où je veux être ». Cependant, son avenir pourrait ne pas s’écrire à Manchester City.

Mahrez pas certain de rester à City !