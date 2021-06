Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La concurrence est féroce pour Sergio Ramos !

Publié le 18 juin 2021 à 19h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain semble intéressé par Sergio Ramos, qui va quiter le Real Madrid à la fin de son contrat.

Une page se tourne au Real Madrid. Capitaine de nombreuses conquêtes et icône du club, Sergio Ramos va tirer sa révérence. A 35 ans, il semble toutefois vouloir continuer sa carrière au plus haut niveau. Plusieurs options semblent se présenter à lui, notamment avec le Paris Saint-Germain. Avec Marquinhos et Presnel Kimpembe déjà au club, Leonardo pourrait offrir un troisième défenseur de très haut niveau à Mauricio Pochettino. Une arrivée de Ramos au PSG aura toutefois un prix, puisqu’il réclamerait notamment un salaire de 12M€ net par an.

Une bataille à quatre pour Sergio Ramos