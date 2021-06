Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait enfin le tarif pour Paul Pogba !

Publié le 20 juin 2021 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba serait en instance de départ cet été. Alors que La Pioche serait suivie de près par le PSG et la Juventus, les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer voudraient empocher une somme proche de 80M€ pour son transfert.

Paul Pogba serait on ne peut plus proche d'un départ de Manchester United. Lié aux Red Devils jusqu'au 30 juin 2022, le champion du monde français ne voudrait pas prolonger avec son club. Dans cette optique, Ole Gunnar Solskjaer se retrouverait dos au mur et pourrait être contraint de vendre Paul Pogba cet été pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Parfaitement conscients de la situation de Paul Pogba, le PSG et la Juventus seraient en embuscade. Mais pour pouvoir arracher La Pioche à Manchester United, Leonardo et Massimiliano Allegri vont devoir payer le prix fort.

Un transfert à 80M€ pour Paul Pogba ?