Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer pour Pogba !

Publié le 20 juin 2021 à 12h15 par La rédaction

Alors que Paul Pogba arrive en fin de contrat en juin 2022, Manchester United chercherait désespérément à prolonger son joueur. Et pour le moment, les négociations seraient au point mort, laissant à Leonardo et au PSG quelques cartes à jouer dans le dossier.

En vue du prochain mercato estival, Leonardo chercherait à renforcer l’effectif du PSG. S’il a déjà enregistré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le directeur sportif parisien envisagerait d’autres pistes au milieu de terrain. Manuel Locatelli, Fabián Ruiz, Eduardo Camavinga… Mais le Brésilien se montrerait également grandement intéressé par Paul Pogba. Depuis son retour à Manchester United en 2016, le Français a montré des performances plutôt irrégulières. En fin de contrat en juin 2022, les Red Devils pourraient envisager un départ cet été afin d’éviter qu’il ne parte libre. Mais le pensionnaire de Premier League aurait d’autres plans en tête et pour le moment, ça n’a pas l’air de jouer en sa faveur.

Aucun accord entre Manchester United et Pogba