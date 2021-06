Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sauvé par Cristiano Ronaldo dans le feuilleton Pogba ?

Publié le 20 juin 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Le PSG serait en concurrence avec la Juventus pour Paul Pogba. Alors que Manchester United voudrait récupérer environ 80M€ pour la vente de son numéro 6, les Bianconeri n'auraient qu'une option pour rafler la mise. Selon la presse italienne, le seul espoir de La Vieille Dame de rapatrier Paul Pogba serait de négocier un échange avec Cristiano Ronaldo. Toutefois, le salaire XXL du Portugais pourrait faire capoter toute l'opération.

Lors des dernières fenêtres de transferts estivales, l'avenir de Paul Pogba à Manchester United n'a eu de cesse d'être remis en question. Et pourtant, La Pioche défend toujours les couleurs de Manchester United. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Paul Pogba pourrait finalement faire ses valises et quitter les Red Devils cet été. En effet, le champion du monde français ne voudrait en aucun cas prolonger avec son club. Et alors que Paul Pogba aimerait changer d'air, la direction de Manchester United pourrait être dans l'obligation de le vendre si elle ne trouve pas un moyen de renouveler son contrat très vite. Et ce, pour éviter le pire des scénarios, à savoir un départ libre et gratuit de Paul Pogba dans un an.

Paul Pogba est trop cher pour la Juve

Alors que Paul Pogba serait en instance de départ du côté de Manchester United, Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine cet été. En effet, le directeur sportif du PSG serait un grand fan de La Pioche et verrait d'un très bon oeil son arrivée à Paris. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier. Depuis le départ de Paul Pogba vers Manchester United, la Juventus ne l'a jamais oublié. A tel point qu'elle aurait tenté à plusieurs reprises de le rapatrier, sans succès. Malgré ses échecs répétés, La Vieille Dame n'aurait pas perdu espoir et rêverait toujours de retrouver Paul Pogba. Toutefois, les Bianconeri pourraient avoir de grosses difficultés à battre la concurrence du PSG.

Le salaire de Ronaldo bloque l'échange avec Pogba