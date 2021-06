Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir casser sa tirelire pour Paul Pogba !

Publié le 21 juin 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Lié à Manchester United jusqu'au 30 juin 2022, Paul Pogba pourrait faire ses valises et changer de club dès cet été. Conscient de la situation de La Pioche, le PSG serait en embuscade pour s'offrir ses services lors du prochain mercato estival. Toutefois, le recrutement de Paul Pogba devrait couter très cher à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Paul Pogba est un véritable mystère. Lors des dernières fenêtres de transferts, La Pioche aurait pu quitter Manchester United à plusieurs reprises et rejoindre une destination telle que le Real Madrid, la Juventus ou encore le PSG. Toutefois, Paul Pogba n'a pas bougé et reste un pensionnaire de Manchester United, du moins pour le moment. En fin de contrat le 30 juin 2022, le champion du monde français pourrait ne pas revenir chez les Red Devils après l'Euro. Alors qu'il ne serait pas vraiment emballé par l'idée de prolonger avec le club mancunien, Paul Pogba serait tenté par un départ pour relever un tout nouveau défi. Sachant que son numéro 6 n'a plus qu'une année de contrat, Ole Gunnar Solskjaer pourrait donc être dans l'obligation de le vendre cet été s'il ne parvient pas à le convaincre de rempiler ; et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an.

Manchester United fait monter les enchères pour Paul Pogba

Alerté par la situation de Paul Pogba, le PSG serait en embuscade, prêt à profiter de l'aubaine pour le récupérer cet été. Toutefois, Leonardo serait dans l'obligation de payer le prix fort s'il désire s'offrir les services de Paul Pogba lors du prochain mercato estival. Selon les informations d' Il Corriere dello Sport , divulguées ce dimanche, Ole Gunnar Solskjaer aurait fixé ses exigences pour le transfert de Paul Pogba. Et pour la vente de son milieu de terrain français, le coach de Manchester United exigerait environ 80M€. Reste à savoir si Leonardo, le directeur sportif du PSG, est prêt à débourser une telle somme cet été pour Paul Pogba.

Une opération à plus de 200M€ pour Paul Pogba ?