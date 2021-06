Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson arrive enfin à Marseille !

Publié le 23 juin 2021 à 15h10 par A.C.

Gerson se rapproche doucement mais surement d’une arrivée à l’Olympique de Marseille, où il est attendu au cours des prochains jours.

Il commence à se faire désirer. Annoncé par l’Olympique de Marseille le 9 juin dernier, Gerson n’a toujours pas signé son contrat. Nous vous avons pourtant expliqué sur le10sport.com que l’opération est bouclée, avec l’OM qui déboursera 30M€ au total et Flamengo qui gardera 25% des parts du joueur. Les choses commencent à bouger, puisque le milieu a récemment fait ses adieux au Brésil. « Je deviens émotif en me souvenant des choses que j'ai vécues dans ma vie et en écoutant les paroles de personnes très importantes, qui sont des références à l'intérieur et à l'extérieur du terrain, des idoles pour beaucoup de gens » a expliqué Gerson. « Ce sont des mots que j'emporterai avec moi pour le reste de ma vie et je ne peux que les remercier ». Mais quand pourra-t-on le voir poser avec le maillot de l’OM ?

Visite médicale et signature vendredi pour Gerson