Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà une première «incertitude» avec Konrad de la Fuente ?

Publié le 17 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM va boucler le prêt de Konrad de la Fuente, certains doutes subsistent concernant le jeune ailier américain.

Après avoir bouclé l'arrivée de Gerson en provenance de Flamengo, l'OM semble proche d'entériner le prêt avec option d'achat de Konrad de la Fuente. Le jeune ailier américain va débarquer en provenance du FC Barcelone. Méconnu du grand public, ce pur produit de la Masia a essentiellement évolué avec le Barça B en troisième division. Une situation qui laisse forcément une part d'incertitude concernant le niveau de Konrad de la Fuente comme l'explique Franek, spécialiste de La Masia .

«Il y a toujours cette incertitude avec Konrad»