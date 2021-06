Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Konrad de la Fuente sort du silence sur son choix fort !

Publié le 1 juillet 2021 à 1h45 par A.M.

Première recrue estivale de l'OM, Konrad de la Fuente s'est exprimé sur son choix et explique la raison pour laquelle il a rejoint le club phocéen.

Très actif en coulisses sur le marché, l'OM a bouclé sa première recrue estivale avec l'arrivée de Konrad de la Fuente, recruté pour 3M€ en provenance du FC Barcelone. Le club phocéen a officialisé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson, mais c'est bien l'ailier américain qui est le premier joueur à signer à Marseille. Formé à la Masia, Konrad de la Fuente a d'ailleurs justifié son choix.

«J’espère être à la hauteur»