Mercato - OM : C'est imminent pour la grosse opération avec José Mourinho !

Publié le 3 juillet 2021 à 12h45 par La rédaction

L’OM continue son bon mercato. Après les arrivées de Gerson et de Konrad De La Fuente, le club phocéen va boucler dans les prochains jours les arrivées de Pau Lopez et Cengiz Under en provenance de l'AS Rome.

L’Olympique de Marseille continue son recrutement prometteur. À l’aube d’un nouveau cycle, les Olympiens sont en passe de réaliser un joli coup. Après le Brésilien Gerson, recruté pour 25 millions à Flamengo, et Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone, deux nouvelles recrues devraient arriver dans les prochains jours sur la Canebière.

De l'AS Rome à l'OM !