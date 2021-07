Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo affiche une grande méfiance sur le recrutement de Pablo Longoria !

Publié le 5 juillet 2021 à 0h30 par La rédaction

Malgré un début de mercato très prometteur pour l'OM, Daniel Riolo reste sur ses gardes en se rappelant les dernières recrues décevantes du club phocéen.

Après Gerson, Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente et Cengiz Under ce dimanche, l’Olympique de Marseille se montre très actif sur le marché des transferts en ce début du mois de juillet. Un recrutement prometteur annonçant un nouveau cycle sur le Vieux-Port qui a de quoi enthousiasmer les supporters de l’OM. Pablo Longoria, actuellement loué pour sa vivacité sur le mercato, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec les possibles arrivées de Pau Lopez et Mattéo Guendouzi dans les prochains jours.

Daniel Riolo tempère sur le mercato de l’OM