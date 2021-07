Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d’une star semble déjà acté…

Publié le 7 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été alors qu’il a perdu sa place de titulaire au PSG, Mauro Icardi semble prendre la direction de la sortie.

Après un exercice 2019-2020 particulièrement en prêt avec le PSG, Mauro Icardi avait finalement été recruté pour 55M€ il y a un an. Mais entre les pépins physiques et les performances remarquées de Moise Kean, le buteur argentin a finalement perdu sa place de titulaire, et il est d’ailleurs annoncé depuis un bon moment sur le départ cet été, d’autant que la Juventus Turin aurait toujours un œil sur lui.

Icardi a nié ses envies de départ, mais…