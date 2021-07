Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec cette recrue, Pablo Longoria ne s’est pas trompé !

Publié le 7 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Nouvelle recrue de l’OM, Matteo Guendouzi ne vient pas à Marseille pour faire de la figuration et a partagé sa détermination débordante et son envie de tirer le club phocéen vers le haut.

Il a été annoncé comme étant le nouveau milieu de terrain de l’OM dans la journée de mardi. Matteo Guendouzi est la cinquième recrue estivale de Pablo Longoria après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder. Formé au PSG et passé par Lorient et plus récemment Arsenal, Guendouzi a déposé ses valises à l’OM pour la saison à venir sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et après un prêt au Hertha Berlin, Matteo Guendouzi s’est dit prêt à relever le défi olympien.

« Hâte de jouer à l’Orange Vélodrome et de mouiller le maillot »