Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour Eduardo Camavinga !

Publié le 8 juillet 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que le PSG voudrait s’attacher les services d’Eduardo Camavinga cet été, le club de la capitale saurait maintenant ce qu’il devra offrir à Rennes pour le recruter.

En quête d’un renfort supplémentaire au milieu de terrain après Georginio Wijnaldum, le PSG est annoncé sur les traces de deux joueurs avec insistance ces derniers temps dans cette optique : Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Un jeu de dominos pourrait même intervenir entre les deux hommes puisque le second cité est également cité dans le viseur de Manchester United, quand le premier cité voudrait venir au PSG à un an du terme de son contrat. Mais dans ce contexte, Paris n’abandonne pas encore le dossier Eduardo Camavinga, et il saurait à quoi s’en tenir au niveau de son prix.

Rennes pourrait ouvrir la porte à Eduardo Camavinga !