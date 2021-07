Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bien décidé à boucler un gros coup en Ligue 1 ?

Publié le 7 juillet 2021 à 18h10 par B.C.

Comme vous l’a révélé le 10 Sport, Houssem Aouar a la cote dans ce mercato estival. Le PSG et Arsenal souhaiteraient notamment s’attacher les services de l’international français, estimé à 25M€ par l'OL.

Déjà très actif dans ce début de mercato estival, Leonardo n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Après Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait accélérer pour s’attacher les services d’un nouveau milieu de terrain, et c’est vers un international français que pourrait se tourner le club de la capitale. En effet, Paul Pogba (Manchester United) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais) figureraient notamment sur la short-list de Leonardo, tout comme Houssem Aouar (OL). Dès janvier 2020, le10sport.com vous révélait en exclusivité l’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi pour le milieu lyonnais, et cela reste d’actualité selon nos informations, mais il y a de la concurrence. Arsenal et l’Atlético de Madrid sont également à l’affût sur Houssem Aouar, et la bataille entre ces trois clubs se confirme sérieusement.

Arsenal à la lutte avec le PSG pour Aouar