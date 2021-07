Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La prochaine destination de Zidane est déjà identifiée !

Publié le 9 juillet 2021 à 9h00 par D.M.

Libre après son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière, Zinédine Zidane ne serait pas pressé de trouver une nouvelle équipe et souhaiterait profiter de sa famille avant de prendre possiblement les rênes de l'équipe de France.

Le 27 mai dernier, le Real Madrid publiait un communiqué dans lequel il annonçait le départ de son entraîneur Zinédine Zidane. Le technicien français a décidé de quitter la Casa Blanca et de tourner une page importante de sa carrière, lui qui était arrivé en tant que joueur en Espagne en 2001. Désormais libre de tout contrat, Zidane profite, pour l’instant, de sa famille, mais pourrait vite remplonger dans le bain. Et son prochain défi semble clairement identifié.

Zinédine Zidane attend l'équipe de France