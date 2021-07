Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez engagé dans une énorme bataille pour cette révélation de l’Euro !

Publié le 12 juillet 2021 à 7h30 par La rédaction

Révélation danoise de cet Euro, Mikkel Damsgaard est l’une des pistes du Real Madrid. Florentino Pérez aimerait attirer le joueur de la Sampdoria, mais il n’est pas le seul puisque plusieurs clubs anglais et italiens le suivraient de près.

Plutôt discret sur ce début de mercato estival, Florentino Pérez continue de dégraisser l'effectif du Real Madrid afin de pouvoir recruter sereinement. D'après la presse italienne, le président merengue aurait d'ailleurs activé une nouvelle piste. Éblouissant à l’Euro avec le Danemark, Mikkel Damsgaard figurerait dans les petits papiers du Real. Mais comme toujours, le club madrilène ne serait pas tout seul dans ce dossier…

Mikkel Damsgaard a la cote en Premier League