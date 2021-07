Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cette imminente recrue, l’OM a eu chaud…

Publié le 13 juillet 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que William Saliba va débarquer à l’OM sous la forme d’un prêt payant, Pablo Longoria aurait pu passer à côté du défenseur français si Arsenal n’avait pas été tout proche de boucler le recrutement de Ben White.

Depuis la toute fin du moi de mai et les informations divulguées par L’Équipe entre autres, l’OM était sur le dossier William Saliba dont le prêt avec l’OGC Nice avait pris fin. Pas vraiment désiré à Arsenal qui semble être en ballotage favorable pour boucler le transfert de l’international anglais Ben White, Saliba va une nouvelle fois être prêté, lui qui n’a toujours pas joué avec Arsenal. Et une troisième expérience en Ligue 1 s’offrirait à lui à l’OM qui s’est mis d’accord selon The Athletic sur un prêt payant d’un an sans option d’achat avec les Gunners .

Longoria peut dire merci à White pour Saliba