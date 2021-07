Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’embarque dans un casse-tête…

Publié le 13 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Intéressé par le profil de Zinedine Ferhat pour qu’il occupe notamment un rôle de piston droit la saison prochaine, l’OM devra batailler pour rafler la mise dans cette opération.

Depuis le début du mercato, Pablo Longoria joue sur un nombre incalculable de tableaux et a déjà bouclé pas moins de sept recrues, et bientôt huit avec le prêt de William Saliba. Afin d’offrir le meilleur effectif possible à Jorge Sampaoli, son entraîneur, le président de l’OM travaillerait désormais sur la venue de Zinedine Ferhat qui a été relégué en Ligue 2 avec Nîmes. Le10sport.com vous a révélé le 10 juillet que le plan de Sampaoli est de l’utiliser dans un rôle de piston droit. Quelques heures plus tôt, le10sport.com vous dévoilait cependant que l’OM n’était pas seul à prendre part à la course à la signature de l’international algérien de 28 ans.

L’OL et maintenant l’ASSE dans le coup pour Ferhat