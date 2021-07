Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Paul Pogba, Leonardo est enfin fixé !

Publié le 16 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

À un an de la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait troquer la tunique mancunienne pour celle du PSG. Et Leonardo penserait avoir des chances de boucler son transfert.

Bien que Georginio Wijnaldum ait déposé ses valises au PSG au cours de la première quinzaine de juin, Leonardo se serait depuis mis en quête d’un autre milieu de terrain axial afin de renforcer l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. Et le profil de Paul Pogba plairait à la fois au président Nasser Al-Khelaïfi, au directeur sportif Leonardo et à l’entraîneur argentin. Pour que l’opération puisse se concrétiser, des discussions auraient déjà été initiées d’après Foot Mercato et RMC Sport. Et alors que le contrat de Pogba court jusqu’en juin 2022 à Manchester United, les Red Devils auraient pris une grande décision.

Le PSG espère boucler le coup Pogba contre 60M€ !