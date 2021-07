Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle vente actée grâce à l’Euro ?

Publié le 16 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Se concentrant désormais sur les ventes au PSG, Leonardo pourrait profiter de l’exposition de Pablo Sarabia à l’Euro.

A l’occasion de ce mercato estival, le PSG tablerait sur 180M€ de ventes. Jusqu’à présent, seul Mitchel Bakker a fait ses valises pour le Bayer Leverkusen. Mais d’autres départs pourraient prochainement être actés à commencer par ceux de Sergio Rico, Alphonse Areola ou encore Layvin Kurzawa. Mais la liste des partants risque d’être longue du côté du PSG et on pourrait notamment y retrouver Pablo Sarabia. Arrivé il y a deux ans du FC Séville, l’Espagnol n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale. L’heure du départ pourrait donc avoir sonné.

Merci l’Espagne !