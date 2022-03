Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une incroyable opportunité avec Mbappé !

Publié le 15 mars 2022 à 5h15 par A.M.

Bien que la presse espagnole annonce que le contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid sera signé dans les prochaines heures, le PSG a encore un coup à jouer selon nos informations.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est au cœur des toutes les spéculations pour son avenir. Et pour cause, après avoir tenté de le recruter l'été dernier, le Real Madrid compte bien prochainement revenir à la charge. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé a même un accord verbal avec le club merengue . Mais rien n'est perdu pour le PSG.

Rien n'est joué pour Mbappé

En effet, selon nos informations, Kylian Mbappé n'a pas encore définitivement tranché pour son avenir et attendra de voir le projet que va monter le PSG. Et pour cause, après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale prépare de grands changements en interne avec les départs probables de Leonardo et Mauricio Pochettino, mais également l'avenir incertain de Nasser Al-Khelaïfi. Par conséquent, Kylian Mbappé pourrait attendre de connaître les évolutions au PSG avant de prendre sa décision.