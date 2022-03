Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour cette recrue estivale, c’est le flou total !

Publié le 15 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Titulaire contre Brest en l'absence de Dimitri Payet, Amine Harit, prêté sans option d'achat, assure toutefois qu'il est encore dans le flou pour son avenir.

Arrivé en toute fin de mercato estival, Amine Harit a été prêté sans option d'achat par Schalke 04. Mais alors que son temps de jeu était très limité, l'ancien Nantais a été relancé contre Brest dimanche soir en l'absence de Dimitri Payet. Et il a livré une prestation convaincante en inscrivant notamment un but. De là à relancer son avenir et encourager un éventuel transfert définitif à l'OM ? Amine Harit est encore incertain à ce sujet.

«Les discussions vont forcément arriver au bout d’un moment, et on verra ce qu’il se passera»