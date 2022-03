Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris se lance dans une guerre avec le Real Madrid et Barcelone !

Publié le 14 mars 2022 à 21h45 par Th.B.

Intéressé par l’idée de recruter Antonio Rüdiger, le PSG se trouverait dans l’obligation de se frotter aux plus grands clubs d’Europe pour le défenseur de Chelsea, dont le FC Barcelone et le Real Madrid…

À l’instar du dernier mercato estival, le Real Madrid et le PSG, en référence au dossier David Alaba ou encore le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pour Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma devraient se disputer les services d’autres agents libres dans le cadre de la prochaine intersaison. C’est en effet la direction que semble prendre plusieurs dossiers pour lesquels les trois clubs se disputeraient les services des joueurs en question et notamment Antonio Rüdiger.

Le PSG face à une concurrence titanesque pour Rüdiger…