Mercato - PSG : Messi, Neymar, Ramos… Nouvelle sortie fracassante de Daniel Riolo !

Publié le 15 mars 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos fait désormais beaucoup parler, Daniel Riolo estime que le PSG ne se portera pas plus mal si ces stars vont voir ailleurs l’été prochain.

Depuis l’élimination du PSG face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, les spéculations vont bon train concernant l’avenir de certaines stars du PSG. Lionel Messi et Neymar ont été pris en grippe par le public du Parc des Princes, tandis que l’expérience de Sergio Ramos est en train de virer au flop complet en raison de ses blessures à répétition. Et sur son compte Twitter , Daniel Riolo en a remis une couche sur le possible départ de ces stars au PSG.

« C’est quoi le souci si Messi part ' »