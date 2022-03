Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouvel appel du pied improbable de Riolo au Qatar !

Publié le 15 mars 2022 à 0h45 par D.M.

Chroniqueur sur RMC, Daniel Riolo annonce sa candidature pour remplacer Nasser Al-Khelaïfi à la tête du PSG. Ce mercredi, il en a remis une couche sur ses intentions.

Au PSG, une révolution pourrait s’opérer après la défaite de l’équipe face au Real Madrid mercredi dernier. Président du club depuis la prise de fonction de QSI, Nasser Al-Khelaïfi ne ferait pas l’unanimité auprès des décideurs basés à Doha et serait sur la sellette. Chroniqueur sur RMC, Daniel Riolo n’a pas hésité à réclamer son départ du PSG et s’est même proposé de le remplacer. « Le premier responsable, c’est le président de ce club qui n’est pas apte à occuper ces fonctions. Je rappelle évidemment que je peux me rendre disponible si le PSG veut gagner un jour la Ligue des champions puisque je serai le seul à pouvoir le faire. Et je parle très sérieusement, sachez-le » avait-il lâché. Ce dimanche, Riolo en a remis une couche au micro de RMC.

« Les supporters peuvent être certains que je les servirais »