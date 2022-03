Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo lance un incroyable appel du pied au Qatar !

Publié le 12 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG devrait réaliser de gros changements en interne, Daniel Riolo se propose de prendre la succession de Nasser Al-Khelaïfi.

Mercredi soir, le PSG a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque sur la scène européenne. Idéalement placé pour éliminer le Real Madrid, le club parisien a finalement sombré après une erreur de Gianluigi Donnarumma. Une nouvelle désillusion qui ne devrait pas rester sans conséquence puisque Doha pourrait réaliser de nombreux changements. Pour Daniel Riolo, le principal responsable se nomme Nasser Al-Khelaïfi, qui doit quitter son poster. Et le journaliste se propose même de remplacer le président du PSG.

Riolo se voit bien remplacer Al-Khelaïfi