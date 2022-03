Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’argument massue du Real Madrid pour Mbappé…

Publié le 11 mars 2022 à 20h45 par La rédaction

Le message envoyé par Guti à Mbappe après le choc contre le PSG apparaît beaucoup moins anecdotique qu’il n’y paraît. Analyse.

Après le match de Ligue des champions, l’ancien joueur du Real Madrid, Guti, a passé un message à l’attention de Kylian Mbappé : « Mbappé, ta maison, le Bernabeu t'attend et tu sais où se vivent les nuits magiques ».

Madrid joue sur du velours désormais…

Derrière la dimension anecdotique de ce message se cache quelque chose qu’il l’est beaucoup moins. La teneur de propos de Guti donne une idée de l’argument massue dont disposera désormais le Real Madrid auprès de Kylian Mbappe après la rencontre de mercredi soir : c’est au Real Madrid et non au PSG que se trouve le projet sportif de demain, c’est à Madrid qu’il vivra les plus grandes émotions. En perdant à Madrid mercredi soir, Paris a perdu le dernier levier dont il disposait pour convaincre son attaquant de prolonger.