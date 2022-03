Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce crack d'Ancelotti justifie son départ !

Publié le 15 mars 2022 à 0h30 par A.D.

Soumis à une lourde concurrence au Real Madrid cette saison, Takefusa Kubo a rejoint Majorque en prêt l'été dernier pour emmagasiner du temps de jeu. Interrogé ce lundi, le crack japonais a expliqué pourquoi il avait opté pour ce club, plutôt qu'un autre.

De retour au Real Madrid à la fin de la dernière saison, Carlo Ancelotti ne comptait pas vraiment sur Takefusa Kubo. Dans cette optique, l'international japonais a fait ses valises et s'est envolé vers Majorque pour un prêt d'une saison. Toutefois, Takefusa Kubo ne perd pas de vue son objectif de s'imposer au Real Madrid. « Avez-vous vu la remontada contre le PSG ? Oui, oui, je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était un match d'un très haut niveau en général et avec un très haut niveau de concentration du Real Madrid. (Le Santiago Bernabéu a vraiment poussé, c'était une nuit magique. Pouvez-vous imaginer un jour ressentir cela avec le Real Madrid, avec le nouveau stade ?) Tous les footballeurs rêvent de jouer et de vivre des matchs comme cette nuit-là. Moi aussi, j'aimerais bien. (Quels sont vos projets pour l'avenir ?) Continuer à progresser et pouvoir faire partie du Real Madrid », a confié Takefusa Kubo lors d'un entretien accordé à Marca .

«De toutes les options, elle me semblait être la meilleure»