Mercato - Barcelone : La grosse annonce de ce cadre du Barça sur le retour de Xavi !

Publié le 15 mars 2022 à 21h00 par A.D.

Depuis l'arrivée de Xavi, le FC Barcelone retrouve peu à peu des couleurs. Interrogé sur son nouvel entraineur, Sergio Busquets a totalement validé son retour au Camp Nou.

Pour redorer le blason du FC Barcelone, Joan Laporta a décidé de remercier Ronald Koeman et de le remplacer par Xavi. Si les débuts de ce dernier étaient un peu poussifs, sa patte commence à prendre et le Barça est en train de retrouver des couleurs. Une situation qui fait le plus grand bonheur de Sergio Busquets. Lors d'un entretien accordé à Vamos , le milieu de terrain du FC Barcelone a totalement validé le retour de Xavi et a fait part de son immense plaisir de voir son équipe sortir la tête de l'eau.

«Lorsque vous gagnez, cela permet à l'équipe de croire en l'idée, en l'entraîneur»