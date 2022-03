Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland poserait une énorme condition pour son avenir !

Publié le 15 mars 2022 à 19h45 par Th.B.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le nom d’Erling Braut Haaland semble plaire au PSG et ce, à tous les étages de l’institution parisienne. Cependant, l’attaquant du Borussia Dortmund dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et aimerait s’entretenir avec le Real Madrid.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, le PSG préparait déjà la succession de Kylian Mbappé avec deux options claires : Robert Lewandowski et surtout Erling Braut Haaland si l’attaquant du PSG quittait le club à l’expiration de son contrat. Une situation qui se profile les jours passant bien que le10sport.com a affirmé le 14 mars que Kylian Mbappé n’était pas encore prêt à s’engager avec le Real Madrid, souhaitant écouter le projet sportif proposé par le PSG avant de définitivement trancher. Pour ce qui est d’Erling Braut Haaland, la situation serait particulièrement délicate pour le PSG.

Après le Barça et City, Haaland aimerait que son entourage discute avec le Real Madrid !