Mercato - Barcelone : Coup de théâtre dans le feuilleton Salah !

Publié le 15 mars 2022 à 21h30 par Th.B.

Le FC Barcelone s’intéresserait entre autres à Mohamed Salah en marge du prochain mercato estival. En parallèle, bien que l’Égyptien aimerait poursuivre à Liverpool, aucune entrevue ne serait programmée avec les dirigeants des Reds pour une éventuelle prolongation.

Et si le FC Barcelone recrutait une star de Premier League à l’occasion du mercato estival de 2022 ? Alors que le président Joan Laporta semblerait être déterminé à jouer sa carte à fond dans le dossier très disputé qu’est Erling Braut Haaland, dans lequel une clause libératoire à 75M€ incluse dans son contrat au Borussia Dortmund sera effective le 31 mai prochain. Néanmoins, le FC Barcelone garderait un oeil sur un profil bien plus expérimenté que l’attaquant de 21 ans, à savoir Mohamed Salah. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Liverpool, l’ailier de 29 ans figurerait dans les petits papiers du président Laporta d’après AS.

Pas de négociations prévues entre Liverpool et Salah pour une prolongation !