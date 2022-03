Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sur le point de boucler trois renforts ?

Publié le 15 mars 2022 à 11h00 par A.M.

Déjà très actif sur le marché en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone pourrait prochainement annoncer la signature de trois joueurs libres.

L'été dernier, le FC Barcelone s'est lancé sur le marché des joueurs en fin de contrat. Après l'échec de la signature de Georginio Wijnaldum, le club blaugrana a toutefois recruté Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia. Et visiblement, le Barça semble bien vouloir poursuivre sur sa lancée puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Alexandre Lacazette fait partie des pistes étudiées par le club catalan. Mais c'est loin d'être le seul.

Après Christensen et Kessié, Mazraoui en approche ?