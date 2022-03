Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cador de Premier League vient relancer l’avenir de Memphis Depay !

Publié le 15 mars 2022 à 1h00 par La rédaction

Seulement un an après son arrivée, Memphis Depay pourrait quitter le FC Barcelone pour rejoindre l’Angleterre, où Tottenham aurait déjà une offre.

Arrivé au FC Barcelone durant l'été 2021 à la demande de Ronald Koeman, Memphis Depay pourrait bien quitter la Catalogne seulement un an après son transfert. Apparu à 27 reprises sous le maillot blaugrana , l’international néerlandais a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives. Alors qu’il était initialement titulaire à la pointe de l’attaque du Barça, l’attaquant de 28 ans a subi une longue période d’indisponibilité, durant laquelle Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint le club et a très rapidement séduit ses dirigeants. Si son temps de jeu venait encore à se réduire, Depay pourrait chercher une porte de sortie cet été, et un club anglais aurait déjà témoigné de son intérêt.

Tottenham s’intéresse à Memphis Depay